Aleyna Tilki çıktığı kabuğu beğenmemeye başladı!

18 yaşında olmasına rağmen şarkılarıyla kısa sürede büyük bir şöhrete sahip olan Aleyna Tilki, muhabirlerin "bronzlaşmamışsınız, tatil yapmaya fırsat bulamadınız mı?” sorusuna verdiği yanıtla olay oldu.

Aleyna Tilki çıktığı kabuğu beğenmemeye başladı!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki önceki gece bir kız arkadaşıyla Beyoğlu'nda bir mekanda görüntülendi. Gece 03.30 sularında mekandan çıkan Tilki kapı önünde aracını beklemeye başladı. Bu esnada kendisini görüntüleyen muhabirleri bronzlaşmamışsınız, tatil yapmaya fırsat bulamadınız mı?” sorusuna Tilki şöyle yanıt verdi:

16
Aleyna Tilki çıktığı kabuğu beğenmemeye başladı!

TÜRKİYE’DE TATİL Mİ YAPILIR: “Kendimi yaşlanmış hissediyorum, çok yorgunum. Çok çalıştığım için tatil yapmaya fırsat bulamıyorum. Yapacak olsam da bu Türkiye olmaz zaten. Türkiye’de tatil mi yapılır? Yurtdışını tercih ederim.” Aracın bir türlü gelmemesi üzerine arkadaşıyla el ele yürümeye başlayan Aleyna Tilki, flaşlar patlayınca döndü, “Lütfen bizi bir kez daha çek” diyerek eğlenceli pozlar verdi.

26
Aleyna Tilki çıktığı kabuğu beğenmemeye başladı!

36
Aleyna Tilki çıktığı kabuğu beğenmemeye başladı!

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro