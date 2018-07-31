Aleyna Tilki çıktığı kabuğu beğenmemeye başladı!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki önceki gece bir kız arkadaşıyla Beyoğlu'nda bir mekanda görüntülendi. Gece 03.30 sularında mekandan çıkan Tilki kapı önünde aracını beklemeye başladı. Bu esnada kendisini görüntüleyen muhabirleri bronzlaşmamışsınız, tatil yapmaya fırsat bulamadınız mı?” sorusuna Tilki şöyle yanıt verdi:

TÜRKİYE’DE TATİL Mİ YAPILIR: “Kendimi yaşlanmış hissediyorum, çok yorgunum. Çok çalıştığım için tatil yapmaya fırsat bulamıyorum. Yapacak olsam da bu Türkiye olmaz zaten. Türkiye’de tatil mi yapılır? Yurtdışını tercih ederim.” Aracın bir türlü gelmemesi üzerine arkadaşıyla el ele yürümeye başlayan Aleyna Tilki, flaşlar patlayınca döndü, “Lütfen bizi bir kez daha çek” diyerek eğlenceli pozlar verdi.