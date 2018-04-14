Aleyna Tilki: Artık yılmış olacaklar ki laf atmıyorlar

Aleyna Tilki ve Emrah karaduman Kuruçeşme'de eğlenirken görüntülendi. Aleyna Tilki, "Bir ara konuşma tarzı ile eleştiri toplayan Aleyna Tilki, "Artık benden yılmış olacaklar ki, laf atmıyorlar, uğramıyorlar" dedi.

Aleyna Tilki: Artık yılmış olacaklar ki laf atmıyorlar

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kuruçeşme’de eğlenen Aleyna Tilki objektiflere poz verirken, Emrah Karaduman uzaklaşmaya çalıştı. Genç şarkıcı duruma müdahele edip 'Artık kaçma gel buraya' diye seslendi. Emrah Karaduman, ikiletmeden yanına gidip Tilki ile gülerek poz verdi. Aleyna Tilki, "Bir ara konuşma tarzı ile eleştiri toplayan Aleyna Tilki, "Artık benden yılmış olacaklar ki, laf atmıyorlar, uğramıyorlar" dedi.

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Aleyna Tilki: Artık yılmış olacaklar ki laf atmıyorlar

"KLİBİMDE EMRAH'I OYNATACAĞIM, ONU MAHVEDECEĞİM": Yeni şarkısı için "Zor bir parça. Müthiş bir klip çekeceğim, Emrah’ı oynatacağım ve onu kameralar karşısında mahvedeceğim, çok kötü şeyler yapacağım" şeklinde konuştu. Mini elbisesi ve renkli giyim tarzıyla dikkati çeken 18 yaşındaki popçu, konuşmanın sonunda boyunun da uzadığını söylemeden edemedi.

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Aleyna Tilki: Artık yılmış olacaklar ki laf atmıyorlar

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Aleyna Tilki: Artık yılmış olacaklar ki laf atmıyorlar

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