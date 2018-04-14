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Aleyna Tilki: Artık kaçma gel yanıma!

Aleyna Tilki: Artık kaçma gel yanıma!

Aleyna Tilki 28 Mart’ta 18 yaşına basmıştı. Önceki akşam da aşk yaşadığı iddia edilen müzisyen Emrah Karaduman ile Kuruçeşme’de eğlendi

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 11:01 - Güncelleme: 14-04-2018 11:01

Aleyna Tilki objektiflere poz verirken, Emrah Karaduman uzaklaşmaya çalıştı. Genç şarkıcı duruma müdahele etti; “Artık kaçma gel buraya” diye seslendi. Emrah Karaduman ikiletmeden yanına gidip Aleyna Tilki ile gülerek poz verdi.

‘ARTIK BENDEN YILMIŞ OLACAKLAR Kİ LAF ATMIYORLAR'
Bir ara konuşma tarzı ile eleştiri toplayan Aleyna Tilki, “Artık benden yılmış olacaklar ki, laf atmıyorlar, uğramışyorlar” dedi.

'KLİBİMDE EMRAH'I OYNATACAĞIM, ONU MAHVEDECEĞİM'
Yeni şarkısı için de “Zor bir parça. Müthiş bir klip çekeceğim, Emrah’ı oynatacağım ve onu kameralar karşısında mahvedeceğim, çok kötü şeyler yapacağım” diye konuştu. Aleyna, konuşmanın sonunda boyunun da uzadığını söylemeden edemedi.


Aleyna Tilki uzayan boyu, mini elbisesi ve renkli giyim tarzı ile dikkat çekti.





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Aleyna Tilki
ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Cevapsız Çınlama ve Sen Olsan Bari şarkılarıyla milyonlarca dinlemeye ulaşan Aleyna Tilki'nin tarzı tartışma yaratıyor. 17 yaşında olmasına rağmen bu kadar çok konuşulan Aleyna Tilki kimdir nereli kaç yaşında?  2000 yılında

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