Alex Nusret'e gitti 4 kilo et yedi!

Kitabının imza etkinliklerine katılmak ve yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, önceki akşam Etiler Nusr-et'deydi. Mekan içerisine girer girmez müşteriler tarafından dikkat çeken Alex de Souza, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Restoran sahibi Nusret Gökçe, Alex de Souza ile özel olarak ilgilendi. Alex de Souza lokum, küşleme, dana kaburga olmak üzere 4 kilo et yedi.