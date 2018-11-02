Alemin Kıralı dizisinin şımarık Oben'i evrim geçirmiş! İnanılmaz değişim

2011 yılında en iyi komedi dizilerinden biri olmayı başaran Alemin Kıralı dizisinin başrollerini, Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın paylaşıyordu. 2013 yılında yayınlandığı bölümlerde reytinglere yenik düşen dizi, yayından kaldırılmıştı. Ancak dizinin en küçüğü Oben şimdiki haliyle gündeme oturmayı başardı.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bırakan Birsu Demir, dizideki erkeksi tavırlarıyla en çok dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Ancak Birsu Demir'in şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor.
Kadir Has Üniversitesi'nde okuyan Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla beğenileri üzerine topluyor. Yaklaşık 13 bin takipçisi olan Demir'in fotoğraflarının altına yapılan yorumlarda da evrim geçirdiği söyleniyor.
Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim alan güzel, 1999 doğumlu.
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