Alemin Kıralı dizisinin şımarık Oben'i evrim geçirmiş! İnanılmaz değişim

2011 yılında en iyi komedi dizilerinden biri olmayı başaran Alemin Kıralı dizisinin başrollerini, Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın paylaşıyordu. 2013 yılında yayınlandığı bölümlerde reytinglere yenik düşen dizi, yayından kaldırılmıştı. Ancak dizinin en küçüğü Oben şimdiki haliyle gündeme oturmayı başardı.