Alemin Kıralı dizisinin şımarık Oben'i evrim geçirmiş! İnanılmaz değişim

2011-2013 yılları arasında, Atv'de yayınlanan ve bazı replikleri hala kullanılan Alemin Kıralı dizisinin en küçük çocuğu Oben büyüdü. Dizide erkeksi tavırlarıyla tanıdığımız Birsu Demir'in şimdiki hali çok farklı.

Alemin Kıralı dizisinin şımarık Oben'i evrim geçirmiş! İnanılmaz değişim

2011 yılında en iyi komedi dizilerinden biri olmayı başaran Alemin Kıralı dizisinin başrollerini, Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın paylaşıyordu. 2013 yılında yayınlandığı bölümlerde reytinglere yenik düşen dizi, yayından kaldırılmıştı. Ancak dizinin en küçüğü Oben şimdiki haliyle gündeme oturmayı başardı.

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Alemin Kıralı dizisinin şımarık Oben'i evrim geçirmiş! İnanılmaz değişim

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bırakan Birsu Demir, dizideki erkeksi tavırlarıyla en çok dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Ancak Birsu Demir'in şimdiki halini görenler gözlerine inanamıyor.

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Alemin Kıralı dizisinin şımarık Oben'i evrim geçirmiş! İnanılmaz değişim

Kadir Has Üniversitesi'nde okuyan Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla beğenileri üzerine topluyor. Yaklaşık 13 bin takipçisi olan Demir'in fotoğraflarının altına yapılan yorumlarda da evrim geçirdiği söyleniyor.

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Alemin Kıralı dizisinin şımarık Oben'i evrim geçirmiş! İnanılmaz değişim

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim alan güzel, 1999 doğumlu.

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