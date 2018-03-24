Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi!

İYİ Parti'nin milletin emri ile kurulduğunu ve başına da bekçi olarak kendilerinin tayin edildiğini ifade eden Meral Akşener, kimseden korkmayacaklarını söyledi. Milletin emrinden ve Allah’ın rızasından ayrılmayacaklarını ifade eden Akşener, iktidarın söylemlerini takip ettiğini ve ona göre adımlar attığını iddia etti.

Akşener, "Tarımı konuşuyoruz ne oldu? Mazotun yarısını indirdiler. Dün çiftçiye ‘Al ananı da git‘ diyenler bugün çiftçinin kullandığı mazotun yarısını indirdiler. Erdoğan ve arkadaşları 3 Y’yi ortadan kaldırmak için geldi. Rahmetli İsmet İnönü’nün ruhuna Fatiha okunur hale getirdiniz milleti. Öyle yasakçı bir zihniyetle yönetiyorsunuz ki utanmasanız teyzelerin kısır ve altın günlerine dinleme memuru gönderecekseniz. Neden korkuyorsun? ABD'ye ‘Heyt’ diyorsun arkadan gizli pazarlıklar yapıyorsun. Neyin varda, neden çekiniyorsun ? Seni kimler neden büküyor ? Söyle biz halledelim. İyi Parti var Türk millet var. O zaman o korkularını yenecek her türlü tavrı koyabilelim ama yok. Şimdi yasakları kaldırmak için geldiler, olağanüstü halle seçime gidilecek. Korkmayın. İstiklal Marş’ımız ‘Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ diye başlıyor. Ama AK Parti afişlerinde ‘Seni yedirmeyeceğiz, diz çöktürmeyeceğiz, baş eğdirmeyeceğiz’ diye yazıyor. Hepsi korkaklığın işareti.Kim diz çöktürmek istiyor, kim yemek istiyor? Kim ? Ama gizli saklı bugüne kadar kimsenin bilmediği tutanaksız saklı gizli yaptığın her türlü görüşmenin faturasını bugün korkarak ödüyorsun. Sen korktuğun için bizi korkutmaya çalışıyorsun. Geç bu işleri. Korkutamazsın, korkmayacağız. Çünkü dün belinde silah olanlardan korkmayan bu gariban kadın senden mi korkacak?” dedi.