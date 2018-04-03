Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli böyle atıldı! Erdoğan ile Putin...

Akkuyu'nun temelini Putin ile atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Ülkelerimizin özellikle son 15 yılda ikili ilişkilerde kat ettiği büyük mesafe geleceğimiz adına çok önemli bir referanstır. Bugün 7'nci toplantısını gerçekleştireceğimiz Üst Düzey İşbirliği Konseyi ilişkilerimizin geldiği seviyenin sembolü olmuştur. Ayrıca Rusya Federasyonu ile birlikte birçok stratejik projeyi de hayata geçiriyoruz. S-400 Hava Savunma Sistemleri, TÜRKAKIM Doğalgaz Boru Hattı ve Akkuyu Güç Santrali bunlardan bazılarıdır. Bunun yanında ülkelerimiz bilhassa Suriye'deki terör tehdidinin ve çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi noktasında da yakın işbirliği içindedir" şeklinde konuştu.