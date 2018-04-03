Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli böyle atıldı! Erdoğan ile Putin...

Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçekleşti. Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Beştepe'de düzenlenen törende atıldı. Akkuyu Nükleer santrali 20 milyar dolara mal olacak.

Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli böyle atıldı! Erdoğan ile Putin...

Türkiye-Rusya-İran’ın Suriye zirvesi için Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören ile karşılandı. Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bahçesinden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temel atma törenine iştirak etti.

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Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli böyle atıldı! Erdoğan ile Putin...

Mersin'e telekonferans sistemiyle bağlantı yapılarak gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Erdoğan, projenin gerek Türkiye'nin kalkınması gerekse Rusya ile enerji işbirliği adına tarihi bir an olduğunu belirtti.

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Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli böyle atıldı! Erdoğan ile Putin...

Akkuyu'nun temelini Putin ile atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Ülkelerimizin özellikle son 15 yılda ikili ilişkilerde kat ettiği büyük mesafe geleceğimiz adına çok önemli bir referanstır. Bugün 7'nci toplantısını gerçekleştireceğimiz Üst Düzey İşbirliği Konseyi ilişkilerimizin geldiği seviyenin sembolü olmuştur. Ayrıca Rusya Federasyonu ile birlikte birçok stratejik projeyi de hayata geçiriyoruz. S-400 Hava Savunma Sistemleri, TÜRKAKIM Doğalgaz Boru Hattı ve Akkuyu Güç Santrali bunlardan bazılarıdır. Bunun yanında ülkelerimiz bilhassa Suriye'deki terör tehdidinin ve çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi noktasında da yakın işbirliği içindedir" şeklinde konuştu.

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Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli böyle atıldı! Erdoğan ile Putin...

Türkiye'nin 2003-2017 yılları arasında ortalama 5,8 büyüme gerçekleştirdiğini anımsatan Erdoğan, 2017 yılında yüzde 7,4 oranında büyüme başarısı sergilendiğini aktardı.

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