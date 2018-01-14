Akıllara durgunluk veren olay anüsünden topçu mermisi çıktı!

İnsanlar farklı sağlık sorunları nedeniyle acil servise başvuruyor, ancak bazı durumlar var ki hem hasta tarafından hem de doktor tarafından kelimelerle tarif edilemiyor. Daha önce dünyada örneklerini rastlandı ama bu kadarına değil. Birazdan okuyacağınız bu haber akıllara durgunluk veriyor. ÇALIŞAN BİR CEP TELEFONU; Amerika’da yaşanan olayda iddiaya göre bir avukat cep telefonuyla duş alıyordu, kayıp düştü ve cep telefonu anüsünden içeri girdi. Cep telefonunun çıkarılması için yapılan operasyon sırasında cep telefonu arada çalmayı sürdürüyordu.
TOPÇU MERMİSİ; Her sorunun olduğu gibi bunun da bir hikayesi var; Hemoroidini rektumna itmek için topçu mermisi kullanan bir İkinci Dünya Savaşı gazisi bir gün mermiyi o kadar ileri itti ki bir daha geri çıkmadı. Hastaneye giden adam merminin dolu olduğunu söyleyince hastaneye bomba imha ekibi çağırıldı.
PARFÜM ŞİŞESİ; Anüsünde parfüm şişesinin sıkıştığını söyleyen 39 yaşındaki adam acil servise başvurdu. Daha önce de aynı işlemi yaptığını fakat sorun yaşamadığını söyleyen adam bu sefer sıkışıp kaldığını belirtti.
ÇİMENTO; Yeni bir şey denemek isteyen çift farklı bir yönteme başvurdu. Biri yüz üstü yatarken diğeri anüsünden içeri çimento döktü, beklendiği gibi çimento dondu ve taşa dönüştü. Taş parçası operasyonla çıkarıldı.
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