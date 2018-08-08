Akıllara durgunluk veren olay 8 aylık hamile kadını taşladılar!

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 8 aylık hamile olan Elif Demir ve eşi İsmail Saygılı, hatıra fotoğrafı çektirirken, 8 tane magandanın taşlı ve silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların arasında, Avsallar Muhtarı olduğunu söyleyen İbrahim Görgülü'de vardı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 8 aylık hamile olan Elif Demir ve eşi İsmail Saygılı, gebelik hatıra fotoğrafı çektirmek için plaja gitti. Ancak bekledikleril ile umdukları bir olmadı. Twitter

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Gazete Alanya'nın haberine göre, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde oto yıkamacıda çalışan İsmail Saygılı'nın eşi Elif Demir, hamileliği 8'inci ayına girince özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı firmadan izin aldı. Elif Demir, doğacak bebeklerine hatıra olması amacıyla fotoğraf çektirmek için internetten araştırma yaptı. Çift, Alanya'nın Kargıcak bölgesinde bir otelde ve sahilde çekim yaptırmak amacıyla bir fotoğrafçıyla anlaştı.



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31 Temmuz günü Alanya'ya giden çift, otel çekimlerinin ardından sahile inerek fotoğraf çektirmeye başladı. Drone ile yapılan çekimler sırasında sahilin yanındaki muz bahçesindeki O.K., iddiaya göre "Burası benim özel mülküm, mülkümden çıkın" diyerek, çifte taş attı. Bir süre sonra fotoğrafçıların gitmesinin ardından sahilden ayrılmaya çalışan çifti, kendilerine taş atan kişi ile Avsallar Muhtarı olduğunu söyleyen İbrahim Görgülü'nün de aralarında bulunduğu 8 kişi durdurdu.



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