Akhisar'da dere taştı; İstanbul-İzmir yolu su altında kaldı

Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesi'ndeki Kayalıoğlu Deresi, şiddetli sağanak nedeniyle bugün saat 07.00 sıralarında taştı. Taşan derenin suları, İzmir-İstanbul karayolunu kapladı. Karayolunun İstanbul-İzmir yönü, ulaşıma kapandı. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri de bölgeye gelerek karayolunda çalışma başlattı.
Karayolunun İstanbul'dan İzmir'e geliş yönünün kapanması üzerine, bölünmüş yoldaki trafik akışı karşı şeritten geliş-gidiş olarak sağlanmaya başlandı. Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri de iş makineleriyle bölgeye gelerek çalışma yaptı.
Kayalıoğlu Mahallesi kıyısındaki zeytin bahçeleri ve parklar da sular altında kalırken, evlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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