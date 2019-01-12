Akhisar'da dere taştı; İstanbul-İzmir yolu su altında kaldı

Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesi'ndeki Kayalıoğlu Deresi, şiddetli sağanak nedeniyle bugün saat 07.00 sıralarında taştı. Taşan derenin suları, İzmir-İstanbul karayolunu kapladı. Karayolunun İstanbul-İzmir yönü, ulaşıma kapandı. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri de bölgeye gelerek karayolunda çalışma başlattı.

Karayolunun İstanbul'dan İzmir'e geliş yönünün kapanması üzerine, bölünmüş yoldaki trafik akışı karşı şeritten geliş-gidiş olarak sağlanmaya başlandı. Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri de iş makineleriyle bölgeye gelerek çalışma yaptı.