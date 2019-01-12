Akhisar'da dere taştı; İstanbul-İzmir yolu su altında kaldı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde şiddetli sağanak sonrası dere taşınca, İstanbul-İzmir karayolunun iki şeridi sular altında kaldı. İzmir yönüne kapanan yol, karşı şeritten gidiş- geliş olarak sağlanmaya başlandı.

Akhisar'da dere taştı; İstanbul-İzmir yolu su altında kaldı

Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesi'ndeki Kayalıoğlu Deresi, şiddetli sağanak nedeniyle bugün saat 07.00 sıralarında taştı. Taşan derenin suları, İzmir-İstanbul karayolunu kapladı. Karayolunun İstanbul-İzmir yönü, ulaşıma kapandı. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri de bölgeye gelerek karayolunda çalışma başlattı.

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Akhisar'da dere taştı; İstanbul-İzmir yolu su altında kaldı

Karayolunun İstanbul'dan İzmir'e geliş yönünün kapanması üzerine, bölünmüş yoldaki trafik akışı karşı şeritten geliş-gidiş olarak sağlanmaya başlandı. Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri de iş makineleriyle bölgeye gelerek çalışma yaptı.

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Akhisar'da dere taştı; İstanbul-İzmir yolu su altında kaldı

Buradaki Akhisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişi de biriken su nedeniyle ulaşıma kapandı. OSB'de mesaisi bitip saban evlerine dönmek isteyen, ancak sular yüzünden kapanan yoldan geçemeyen bazı işçiler, Büyükşehir Belediye ekiplerinin kepçesiyle dışarı çıkarılabildi.

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Akhisar'da dere taştı; İstanbul-İzmir yolu su altında kaldı

Kayalıoğlu Mahallesi kıyısındaki zeytin bahçeleri ve parklar da sular altında kalırken, evlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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