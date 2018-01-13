Akaryakıt istasyonuna yıldırım düştü!

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna yıldırım isabet etti. O sırada istasyondan yakıt alan bir otomobil ile yakıt pompasında yangın çıktı. İstasyon çalışanları ve itfaiyenin söndürdüğü yangın büyümeden önlendi. Kaş'a bağlı Ağullu Mahallesi Çomucak mevkiindeki D-400 karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna saat 13.30 sıralarında yıldırım düştü. İstasyonun önündeki çatıyı delen yıldırım, yakıt alan bir araç ve aracın otogaz aldığı pompada yangına neden oldu.



