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AK Partili Turan'dan dolar açıklaması

AK Partili Turan'dan dolar açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ülke olarak güçlü ekonomiye ve yönetime sahibiz. Artık karşılarında diz çöktürecekleri, planlarla yön verecekleri bir ülke yok. Tek ölçü dolar değil." dedi.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 13:46 - Güncelleme: 15-08-2018 13:46

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çan İlçe Başkanlığında partililerle bir araya  gelerek, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

"Ülke olarak güçlü ekonomiye ve yönetime sahibiz. Artık karşılarında diz çöktürecekleri, planlarla yön verecekleri bir ülke yok. Tek ölçü dolar değil." diyen Turan, ABD'nin Türkiye'den çok daha fazla borcu olduğuna işaret etti. 

Turan, borçlanmanın küresel ekonominin unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak,  "Dünya üzerinde tek borçlu Türkiye'ymiş gibi hareket edenlerin herhalde dünyadan haberleri yok. Küresel kamu borç stokları toplam küresel gelirin yüzde 80'lerine tekabül ediyor. Yani borçlanmak şu an küresel ekonominin en önde gelen unsurlarından bir tanesi. Bugün ABD'de kamu borç stoku yaklaşık 2018 yılı sonu itibariyle yaklaşık 22 trilyon dolar seviyelerinde seyrediyor. ABD'de kamu borç stokunun GSYH'ya oranı yüzde 108'lerde. Türkiye'nin kamu borç stokunun GSYH oranı 2017 sonu itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerimize göre yüzde 28,2'dir. Türkiye'nin bu oranlamada birçok AB üyesi ülkelerinden dahi iyi durumda olduğu görülecektir." diye konuştu.

"Bu süreçten güçlenerek çıkacağız"
Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 47,5 milyar dolar cari açık verdiğine değinen Turan, şöyle devam etti: 

"Cari açık 2017 sonu itibarıyla Amerika'da yaklaşık 522 milyar dolardı. Türkiye'nin cari işlemler açığı aylık bazda değerlendirilirse haziran ayında açıklanan rakamlar bir önceki yıla göre 818 milyon dolar azalarak, 2 milyar 973 milyon dolara gerilemiştir. Bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Dünya yeni bir ekonomik düzenin başlangıcına şahitlik ediyor. Türkiye bunların üstesinden gelecektir. Milletimizin bizlere vermiş olduğu destek ve gösterdiği güven ile ekonomik olarak yaşadığımız durumun en kısa sürede çözüleceğinden şüphemiz yok. Şunu unutmamak lazım, Türkiye batarsa okyanuslar karışır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Ağustos 2018 14:06 tüm ülkelerle ticaretimizi yerli paralar üzerinden yapmaya karar verin. anlaşın uygulayın. doları literatürümüzden çıkartalım. zor değil.

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