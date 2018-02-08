AK Partili Miroğlu'nun oğlu son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun dün hayatını kaybeden 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun cenazesi, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve çok sayıda kişi katıldı.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun 3.5 aydan bu yana Ankara'daki bir özel hastanede yoğun bakımda tedavi gören oğlu Zerdeşt Miroğlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Zerdeşt Miroğlu'nun cenazesi dün saat 15.40'ta özel uçakla Mardin Havalimanı'na getirildi. Miroğlu'nun cenazesi daha sonra kara yolu ile konvoy eşliğinde Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya köyüne getirildi.