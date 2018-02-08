AK Partili Miroğlu'nun oğlu son yolculuğuna uğurlandı

AK Partili Miroğlu'nun oğlu son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun dün hayatını kaybeden 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun cenazesi, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve çok sayıda kişi katıldı.

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AK Partili Miroğlu'nun oğlu son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun 3.5 aydan bu yana Ankara'daki bir özel hastanede yoğun bakımda tedavi gören oğlu Zerdeşt Miroğlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Zerdeşt Miroğlu'nun cenazesi dün saat 15.40'ta özel uçakla Mardin Havalimanı'na getirildi. Miroğlu'nun cenazesi daha sonra kara yolu ile konvoy eşliğinde Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya köyüne getirildi.

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AK Partili Miroğlu'nun oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Köyde düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya Sayan, Meclis İdare Amiri Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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AK Partili Miroğlu'nun oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, cenaze töreni sırasında sık sık Orhan Miroğlu'nun eşini sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze töreni öncesinde köy meydanına dev Türk bayrakları asıldı.

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