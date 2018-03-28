AK Partili Miroğlu: Demirtaş ve HDP bedel ödüyor

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın 'Ne Oluyor' programına konuk olan Miroğlu, Payzın'ın "Selahattin Demirtaş ve tutuklu HDP'liler tutuksuz yargılansa daha doğru olmaz mı?" sorusuna yanıt verdi. Kendisinin de 12 Eylül yargılamaları sırasında 'Burada bizim bir suçumuz yok. Kürt olduğumuz için yargılanıyoruz' dediği için dava arkadaşlarından 4 yıl daha fazla hapis yattığını söyleyen Miroğlu "Siyasette her şeyin bir bedeli var" diye konuştu. Demirtaş'ın son savunmasında "Silahlı ya da silahsız, hiç bir Kürt örgütü Türkiye'ye karşı mücadele etmemeli" sözünün önemli olduğunu belirten Miroğlu, "HDP bugün bir bedel ödüyor" dedi.

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