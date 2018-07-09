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AK Parti'den yemin töreninde ayağa kalkmayan CHP'ye tepki

AK Parti'den yemin töreninde ayağa kalkmayan CHP'ye tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan CHP milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninde ayağa kalkmamasına tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 20:35 - Güncelleme: 09-07-2018 20:35

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri Cumhurbaşkanlığı törenine katılmak için Türkiye'ye gelmişken, CHP yemin töreninde ayağa kalksa ne olur, amuda kalksa ne olur? Onlar gitsinler Selahattin Demirtaş'ın önünde ayağa kalksınlar." dedi.

Turan, "CHP milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninde ayağa kalkmaması" ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkan Erdoğan'ın iki hafta önce gerçekleşen seçimde yüzde 52,5 oy alarak tartışmasız bir şekilde Cumhurbaşkanı seçildiğini ve bugün de Genel Kurulda yemin ettiğini anımsattı.

Erdoğan'ın 2003'ten 2014'e kadar Başbakan, 2014'ten bu yana da Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğünü vurgulayan Turan, "Cumhurbaşkanımız her makama seçimle geldi. CHP, Cumhurbaşkanımıza saygı duymayarak, yemin töreninde ayağa kalkmayarak esasında milli iradeye, seçilmişlere, demokrasiye, 26 milyon vatandaşa saygı duymadığını gösterdi." diye konuştu.

BU DİL SİYASET ZEMİNİNİ ZEHİRLİYOR
Bülent Turan, CHP'nin, "yasama yürütmeye boyun eğmeyeceği için ayağa kalkmayacağız" dediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İnsan sormadan edemiyor, Ahmet Necdet Sezer yasamanın başında mıydı ki CHP o Meclis'e geldiğinde ayağa kalkıyordu? Böylesi bir siyasi dil, böylesi bir anlayış olabilir mi? Bu dilin siyasete, demokrasiye bir faydası yoktur. Bu dil siyaset zeminini zehirliyor.

22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri Cumhurbaşkanlığı törenine katılmak için Türkiye'ye gelmişken, CHP yemin töreninde ayağa kalksa ne olur, amuda kalksa ne olur? Onlar gitsinler Selahattin Demirtaş'ın önünde ayağa kalksınlar."

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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