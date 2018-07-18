AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü 15 Temmuz'la ilgili MİT iddiası ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'da ODTÜ'lülerin taşıdığı pankart nedeniyle tutuklanmalarına tepki olarak o skandal karikatürü paylaşması bardağı taşıran son damla oldu.

Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına sert tepki geldi. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal CHP liderinin iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Mahir Ünal Kılıçdaroğlu'nu ahlaksızlıkla suçladı ve yaşadığı durumdan ötürü kafayı yemek üzere olduğunu söyledi. İşte Mahir Ünal’ın o açıklamaları...

KILIÇDAROĞLU KAVGAYI YAŞATMAK İSTİYOR: 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık siyasetin konusu olmadığını ruh halinin artık siyasetin konusu olmaktan çıktığını defalarca ifade ettik. Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla bizim geride bırakmak istediğimiz gerilimleri kavgayı yaşatmak istiyor.

BU HALİ SON DERECE AHLAKSIZ: Kılıçdaroğlu'nun bu durumunu son derece ahlaksız ve seviyesiz bir durum olarak görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden itibaren Türkiye'de kurumları kurumların meşruiyetini tartışmaylı hale getirerek kurumları kişiler üzerinden itibarsızlaştırmaya devam ediyor.

AKLINI KAÇIRMAK ÜZERE: Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da kaçıp saklanmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızı saklanmakla suçlayabiliyor. Özellikle Sayın Savunma Bakanımızla ilgili söylediği ifadeler külliyen yalandır. Hem Savunma Bakanımız hem MİT Başkanı darbeleri araştırma komisyonuan davet edilmemiştir kendilerine gönderilen soruları cevaplayarak teslim etmişlerdir. Kimsenin herhangi bir yere kaçtığı söz konusu değildir. Şu anda yaşadığı durumdan dolayı aklını kaçırmak üzere olan Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

  • Siyaset 18 Temmuz 2018 18:08
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