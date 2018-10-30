AK Parti'de Ali Babacan bombası! İşte SAROS'un yaptığı son anketin sonuçları

AK Parti ile çalışan SAROS Araştırma, 2019 Mart'ında yapılacak yerel seçimlerle ilgili İstanbul ve Ankara'da anket yaptı. SAROS'un anket sonuçlarını paylaşan Abdülkadir Selvi, Ali Babacan bombasını patlattı...

MART 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere hazınlanan partiler bir yandan da anketlerle aday belirlemeye çalışıyor. AK Parti ile çalışan Siyasal ve Sosyal Araştırma Servisi'nin (SAROS) yaptığı İstanbul ve Ankara araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. AK Parti'nin Ankara adayları arasına bomba bir isim girdi. Ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabileceği belirtiliyor. İşte Abdülkadir Selvi'nin SAROS anketi ve kulislere sızan isimlerle ilgili paylaştığı flaş kulis bilgiler... Twitter

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İSTANBUL VE ANKARA: PARTİYE GÖRE OY VERİRİM... Burhan Eptemli’nin sahibi olduğu SAROS19-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da 3027, Ankara’da ise 1620 denekle yüz yüze araştırma yöntemiyle araştırma yaptı. Araştırma sonucuna göre iki büyük şehrimizin seçmenlerinin ezici bir çoğunluğu partiye oy veriyor. Bu oran İstanbul’da biraz daha yüksek. “Partiye oy veririm” diyenlerin oranı Ankara’da yüzde 59.3’ken bu oran İstanbul’da yüzde 63.1’e kadar çıkıyor. Twitter

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PROJEYE GÖRE OY VERİRİM DİYENLER... Araştırmada İstanbul ile Ankara arasındaki bir fark dikkat çekiyor. İstanbul’da “Adayın açıklayacağı projelere göre oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 28.3’le ikinci sırada gelirken bu oran Ankara’da 17.8’le üçüncü sıraya düşüyor. Ankara’da adayın yerli olması 19.1’le ikinci sırada yer alırken, bu oran İstanbul’da 1.8’le en son sırada yer alıyor. Twitter

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