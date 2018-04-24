AK Parti grubunda dikkat çeken anlar!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile bir süre sohbet etti.

AK Parti grubunda dikkat çeken anlar!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, AK Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda çok sert konuştu. Konuşmasına izleyicilerin coşkulu tezahüratları arasında başlayan Erdoğan, dünkü Meclis Genel Kurulu'da yaşananlarla ilgili hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de CHP'li Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.

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AK Parti grubunda dikkat çeken anlar!

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siz (CHP) her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Siz hiçbir zaman kahramanca F-16'ların karşısında dikilenlerden olmadınız, tankların karşısına çıkanlardan olmadınız. Sizler hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz." dedi.

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AK Parti grubunda dikkat çeken anlar!

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde gece 03.34'te 5,1 şiddetinde deprem meydana geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok şükür can kaybı yok, 13 yaralımız var. Ayakta tedavi gördüler. Maddi hasarlar da zaten giderilir." diye konuştu. Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın Adıyaman'a gideceğini, olayı yerinde inceleyeceklerini bildirdi.

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AK Parti grubunda dikkat çeken anlar!

Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile bir süre sohbet etti.

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