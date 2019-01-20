AK Parti 2019 Ordu ilçe belediye başkan adayları tam liste

AK Parti Ünye, Aybastı, Fatsa, Perşembe, Gelköy,Çatalpınar, Çaybaşı, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru Mesudiye, Ulubey, Çamaş ve İkizce belediye başkan adaylar belli oldu. Ak Parti Ordu'nun iki ilçesini MHP'ye bıraktı. İşte Ak Parti ve MHP Ordu adayları...

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