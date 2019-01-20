AK Parti 2019 Ordu ilçe belediye başkan adayları tam liste

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Ordu belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Ordu belediye başkan adayı Hilmi Güler olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ordu aday tanıtım toplantısında Ordu'nun ilçe başkan adaylarını tek tek açıkladı.
AK Parti Ünye, Aybastı, Fatsa, Perşembe, Gelköy,Çatalpınar, Çaybaşı, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru Mesudiye, Ulubey, Çamaş ve İkizce belediye başkan adaylar belli oldu. Ak Parti Ordu'nun iki ilçesini MHP'ye bıraktı. İşte Ak Parti ve MHP Ordu adayları...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER