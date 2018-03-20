Ajda Pekkan: Maalesef erkek bulamıyorum

Ajda Pekkan konuk olduğu bir programda, "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan: Maalesef erkek bulamıyorum

Usta sanatçı Ajda Pekkan konuk olarak katıldığı Lifetime TV’nin 'Senin Mucizen' programında açıklamalarda bulundu. Çekimlerde özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Ajda Pekkan şu sözleri dile getirdi: "Evlilik nedir merak ediyordum, ilk evliliğimi Coşkun Sapmaz ile yaptım. Yanlış yaptığımı hemen anladım, o yüzden kısa kestim olayı"

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Ajda Pekkan: Maalesef erkek bulamıyorum

"Sonradan Ali Bars ile mantık izdivacı yapayım dedim. 6,5 yıl evli kaldım ve evliliğim süresince de çalışmadım” diyen 72 yaşındaki Ajda Pekkan, “Şu an hayatınızda biri var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor. Güvenebileceğim bir erkek karşıma çıksa, her şeyi bırakır giderim.”

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Ajda Pekkan: Maalesef erkek bulamıyorum

Hatırlanacağı gibi Ajda Pekkan geçtiğimiz yıl evde yemek yaparken fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmış ve bu kare ses getirmişti. Ajda Pekkan'ın dikkat çeken düzgün fiziği yerli ve yabancı basında geniş yer bulmuştu.

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Ajda Pekkan: Maalesef erkek bulamıyorum

Uluslararası gazeteler The Sun ve Daily Mail Pekkan'ı sayfalarına taşımış ve fiziğini Türk kebabına borçlu olduğunu, "71 yaşındaki sanatçının gençlik sırrı her gün yediği kebap" yazarak vurgulamıştı.

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