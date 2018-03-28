Ailesi destek oldu en yüksek teklifi verene bekaretini sattı!

Kiara adını kullanan 20 yaşındaki Avustalyalı öğrenci, en yüksek teklif verene bekaret sattığını nedenleriyle açıkladı. Kiara, eskort sitesine kaydolmasından sonra seks satmanın bir "özgürleşme biçimi" olduğunu söyledi.

Ailesi destek oldu en yüksek teklifi verene bekaretini sattı!

Kiara adını kullanan 20 yaşındaki genç kız bir eskort sitesinden bekaretini satışa çıkardığını açıklayan ilk Avustralyalı oldu. Kiara, eskort sitesine kaydolmasından sonra seks satmanın bir "özgürleşme biçimi" olduğunu söyledi. Alman web sitesi Kiara'nın tekliflerinin minimum 100 bin avro seviyesinde başladığını belirtti. Bir video çekerek açıklama yapan genç kız parayı eğitimine, dünyayı dolaşmaya ve ailesine destek sağlamak için kullanacağına dikkat çekti.

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Ailesi destek oldu en yüksek teklifi verene bekaretini sattı!

Kiara, "Bekaretimi satmanın, başka türlü elde edemeyeceğim bir sürü fırsat sunacağını düşünüyorum. Aileme destek sağlamak gibi birçok diğer fırsatlar da sebeplerimin arasında" diye konuştu. Bekareti bir doktor tarafından kontrol edilen Kiara'nın eskort sitesinin kanıtı olarak bir sağlık raporu da var. E-posta ile yapılan röportajında Kiara, ebeveynlerinin kararından haberdar olduğunu ve hatta "bedavaya vermek" yerine onu desteklediğini ileri sürdü.

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Ailesi destek oldu en yüksek teklifi verene bekaretini sattı!

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Ailesi destek oldu en yüksek teklifi verene bekaretini sattı!

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