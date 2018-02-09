Ahu Tuğba'ya ne olmuş öyle! Gören inanamadı...

Yeşilçam'da fırtınalar estiren ve en seksi kadınlardan birisi olan Ahu Tuğba'nın son hali görenleri korkuttu. Çok fazla zayıfladığı görülen ünlü oyuncunun bir sağlık problemi mi var dedirten görüntüsüyle ilgili açıklama geldi.

Ahu Tuğba'ya ne olmuş öyle! Gören inanamadı...

Bodrum'da Ahu Tuğba’nın kızı Ahu Anjelik Alajbegu’ya ait olan villaya, kaçak eklentiler nedeniyle 2011’de önce para cezası kesildi, ancak ceza mahkeme kararıyla iptal edildi. Aradan 7 yıl geçtikten sonra Alajbegu’ya aynı nedenden bir kez daha para cezası kesildi. Olayın ardından konuşan Ahu Tuğba kızına haksızlık yapıldığını söyledi. Bu olayla yeniden gündeme gelen Tuğba'nın son hali görenleri şaşırttı.

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Ahu Tuğba'ya ne olmuş öyle! Gören inanamadı...

Kızı Ahu Anjelik Alajbegu’ya kesilen kaçak elektrik cezasıyla ilgili konuşan Ahu Tuğba, kızına haksızlık yapıldığını söyledi. Bu olayla yeniden gündeme gelen Tuğba'nın son hali görenleri şaşırttı. Çok fazla zayıfladığı görülen ünlü oyuncunun son hali, bir sağlık problemi mi var dedirtti.

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Ahu Tuğba'ya ne olmuş öyle! Gören inanamadı...

Bir süredir kızı Anjelik Alajbegu ile birlikte Amerika'da yaşayan Yeşilçam'ın cesur güzelinin zayıflamış hali dikkatlerden kaçmadı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü sanatçının herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

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Ahu Tuğba'ya ne olmuş öyle! Gören inanamadı...

Ahu Tuğba ve kızı Ahu Anjelik Alajbegu...

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