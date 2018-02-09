Ahu Tuğba'ya ne olmuş öyle! Gören inanamadı...

Bodrum'da Ahu Tuğba’nın kızı Ahu Anjelik Alajbegu’ya ait olan villaya, kaçak eklentiler nedeniyle 2011’de önce para cezası kesildi, ancak ceza mahkeme kararıyla iptal edildi. Aradan 7 yıl geçtikten sonra Alajbegu’ya aynı nedenden bir kez daha para cezası kesildi. Olayın ardından konuşan Ahu Tuğba kızına haksızlık yapıldığını söyledi. Bu olayla yeniden gündeme gelen Tuğba'nın son hali görenleri şaşırttı.