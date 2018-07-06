Ahmet Ümit 'açık ve net' dedi ki: 'Türkiye hazır mı? Orgazmı bilen kadın...'

Yeni romanı Kırlangıç Çığlığı'nda son günlerde artan ve kamuoyunda büyük tepki çeken çocuk tacizi konusuna değinen ünlü yazar Ahmet Ümit, Habertürk TV'de 'Kübra Par ile açık ve net' programına konuk oldu.

'ORGAZMI BİLEN KADIN SAYISI KAÇ?': Çocuk tacizlerinde idamın çözüm olmadığını belirten Ümit, 'Cinsellik konusunda herkesin eğitilmesi lazım' dedi ve 'Kadınların kaçta kaçı orgazm oluyor? Orgazmı bilen kadın sayısı kaç? Bu kadın çocukları yetiştirecek ya, nasıl olacak bu iş! Böyle bir toplum olur mu?' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ahmet Ümit, ''Türkiye bunları konuşmaya hazır mı'' sorusuna ise, ''Türkiye cinselliği konuşmaya hazır değilse daha çok çocuğumuz ölecek. Asıl mesele bu. Hep böyle oluyor zaten. Ne zaman başlayacağız? Osmanlı yıkıldığı zaman öyle diyorlardı “Türkiye’de bir cumhuriyet kurulamaz”; kuruldu. Bir yerden başlamamız lazım.'' şeklinde yanıt verdi.