Ahmet Kural'ın savcılık ifadesini Kanal D yayınladı Sıla itiraf edince çıldırmış

Kanal D Ana Haber, ünlü Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Kural'ın ifadesine ulaştı. Ahmet Kural ifadesinde en çok merak edilen kısım da ortaya çıktı. Ahmet Kural, Sıla hakkında imalarda bulunmuş ve bunu savcıya anlatacağını söylemişti. Bakın Ahmet Kural ne anlatmış işte ifadesi:

-"Ayrıldıktan 4 ay sonra Sıla Hanım bana mesajlar atmaya başladı, aradı, yeniden barışmak ve görüşmek istediğini söyledi. Ben ilişkiye başlamak istemediğimden mesajlara ve aramalara dönüş yapmadım.

-Sıla Hanım mesajla bana 'sana şarkı yaptım' dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Ben bunun üzerine mutlu oldum. İkinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm.Sıla Hanım, ablamla tanışmadığından yemeğe gelmek istedi, ben de mutlu oldum ve kabul ettim. O gün bir aile yemeği yedik ve birlikte alkol aldık.