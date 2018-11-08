Ahmet Kural'dan Sıla'nın darp raporuna 3 maddelik itiraz

Geçtiğimiz günlerde adliyeye giderek hakkındaki iddialar için ifade veren Ahmet Kural'ın Sıla’nın darp raporuna 3 noktada itiraz ettiği iddia edildi.

Ahmet Kural'dan Sıla'nın darp raporuna 3 maddelik itiraz

Oyuncu Ahmet Kural’ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiasıyla savcıya verdiği ifade ortaya çıktı. Ahmet Kural ifadesinde, “Aramızda 10-15 dakika arbede yaşandı. Arbede sırasında ben de yaralandım, belimi çarptım ve iki gün boyunca kalkamadım. Arbedenin ardından Sıla Hanım bağırarak 'seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi” dediği öğrenilmişti.

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Ahmet Kural'dan Sıla'nın darp raporuna 3 maddelik itiraz

3 KRİTİK SORU: Sabah'ta yer alan habere göre; Ahmet Kural, Sıla'nın verdiği ifadeye ve rapora itiraz etti. Sıla'yı darp etmediğini iddia eden Kural, Sıla'nın aldığı darp raporunun Adli Tıp Kurumu'ndan değil, olaydan iki gün sonra Maslak'taki özel bir hastaneden alındığını vurgulayıp iddia sahibine üç kritik soru yöneltti.

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Ahmet Kural'dan Sıla'nın darp raporuna 3 maddelik itiraz

'Darp raporunu neden Adli Tıp'tan değil, özel bir hastaneden aldı?'

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Ahmet Kural'dan Sıla'nın darp raporuna 3 maddelik itiraz

'Darp varsa neden 100 metre ilerideki karakola gitmedi?'

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