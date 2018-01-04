Ahmet Kural ve Murat Cemcir'li Ailecek Şaşkınız'dan beklenen teaser

Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolleri paylaştığı Ailecek Şaşkınız'dan merakla beklenen teaserı yayınlandı.

Düğün Dernek ve Çalgı Çengi serileriyle gişede oldukça iyi bir başarı elde etmenin yanı sıra komedinin sevilen ikilisi haline gelen Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni filmi Ailecek Şaşkınız'da, Kural seyirci karşısına zengin bir müteahhitin oğlu Ferhat olarak çıkarken; Cemcir, Ferhat'ın beraber çalıştığı çocukluk arkadaşı Gökhan'ı canlandırıyor.

Ailecek Şaşkınız'ın yönetmen koltuğunda oturan Selçuk Aydemir aynı zamanda senaryosunu kaleme alırken filmin görüntü yönetmenliğini Gökhan Tiryaki üstleniyor.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yanı sıra kadrosunda Saadet Işık Aksoy, Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu ve Mustafa Alabora gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ailecek Şaşkınız, 2 Mart 2018 tarihinde seyirciyle buluşacak.