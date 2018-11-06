Ahmet Kural uyuşturucu mu kullanıyor? Meğer Murat Cemcir...

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Ahmet Kural'la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Beyaz TV'de ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında sunucu Bircan Bali, Kural'ın yasaklı madde kullandığnı ve bu nedenle psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürdü. Özel bir istihbarat geldiğini ve kaynağından çok emin olduğunu dile getiren Bali, şunları söyledi;

"Ahmet Kural yasaklı madde kullanımı için bir terapi görüyor ve terapiye onu Murat Cemcir götürüyor. Bu benim iddiam. Böyle bir istihbarat aldım ve sizinle paylaşıyorum. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ahmet Kural, gerçekten herhangi bir maddenin tesiriyle mi bunu yaptı bilmiyorum. Bir yerden haklılık payı çıkartmaya çalışıyorum ama çıkartamıyorum. Ama Murat Cemcir'in de bildiği o psikoloğa gittiğini biliyorum."