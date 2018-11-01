Ahmet Kural Sıla'yı dövdü mü parmak kırma olayı neydi?

Sıla kimden dayak yedi, Sıla'nın eski sevgilisi kim soruları bir anda magazin basınının gündemine tırmandı. Güçlü seslerden biri olan şarkıcı Sıla, geçtiğimiz yıl oyuncu Ahmet Kural ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Aşları dolu dizgin giderken birden Sıla ve Ahmet Kural ayrılığı bomba etkisi yaratmıştı. Fakat kimse ikilinin neden ayrıldığını bir türlü bilmiyor, ayrılık nedeni sır gibi saklanıyordu. Bugün ise şarkıcı Sıla Ahmet Kural'dan dayaek yedim diyerek şikayetçi oldu. Ahmet Kural'a 3 ay uzaklaştırma cezası verildi.

Ahmet Kural barda tartıştığı kız arkadaşı Naz Çekem’in parmağını kırdı. Çekem ‘Çok üzgünüm. Canımı yaktı.Ona dava açıyorum’ demişti. Ahmet Kural’ın, adının aşk dedikodularına karıştığı iletişim danışmanı Naz Çekem’in parmağını kırdığı öne sürmüş ve Çekem, iddiayı doğrulamıştı.

PEKİ SILA'YI DÖVDÜ MÜ: Sinema filmleriyle ve başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ahmet Kural, sevgilisi Sıla'dan ayrıldı mı? En son 'barıştılar' haberiyle gündeme gelen Sıla ve Ahmet Kural arasında yaşananlar sevenlerini şok etti. Şarkıcı Sıla, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Fiziki şiddet gördüğünü iddia eden sanatçı 3 ay koruma kararı aldırdı.

ÜÇ AY KORUMA KARARI VERİLD: "Ne kadar uzaklaştırma kararı verildi?" sorusuna Epözdemir, "Üç ay koruma verdi. Evden uzaklaştırmadan tutun da işyerine uzaklaştırmaya kadar, kitle iletişim araçlarından rahatsız etmemeye kadar geniş sıkalada bir çok konuda verdi" diye cevap verdi.

"Koruma kararı ne zaman çıktı?" sorusuna ise avukat Epözdemir, "Koruma kararı dün itibariyle çıktı henüz bir aşma yok. Aşma olursa hukuki müeyyidesi var biliyorsunuz. Disiplin hapsi var aşılmayacağını umut ediyoruz" diye konuştu. Sıla, daha sonra avukatıyla adliyeden ayrıldı.

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural (10 Kasım 1982, Kütahya), Türk oyuncu.

10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçleradlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.

4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmışt