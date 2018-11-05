Ahmet Kural medyayı gördü tripten tribe girdi işte ifadeye geliş hali

Ahmet Kural sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun dayak iddialarına yanıt vermek için saat 14.00 sıralarında İstanbul Adliye Sarayı'na geldi. Medya mensuplarını karşısında bulan Ahmet Kural hayli tepkili bir yüz ifadesi takındı. Sert adımlarla medyanın önünden geçen Ahmet Kural'ın yanında avukatı vardı.
Adliye binasına şoförlü araçla gelen Ahmet Kural, sinirli ve gergin görünüyordu. Medyanın önüne çıktığında yüzünü ifadesiz tutmaya çalışan Ahmet Kural, sert adımlarla hızlı hızlı koridorları arşınladı.
Ahmet Kural ifadeye gelirken takım elbise giymişti. Medyanın sorularını yanıtsız bırakan Ahmet Kural'ın yanındaki kadın ise avukatıydı. Ahmet Kural'ın savcılık ifadesinden sonra medyaya konuşup konuşmayacağı belirsiz.
İşte Ahmet Kural'ın savcıya gidişindeki tripli halleri:
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