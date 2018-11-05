Ahmet Kural medyayı gördü tripten tribe girdi işte ifadeye geliş hali

Ahmet Kural sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun dayak iddialarına yanıt vermek için saat 14.00 sıralarında İstanbul Adliye Sarayı'na geldi. Medya mensuplarını karşısında bulan Ahmet Kural hayli tepkili bir yüz ifadesi takındı. Sert adımlarla medyanın önünden geçen Ahmet Kural'ın yanında avukatı vardı.