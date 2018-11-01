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Ahmet Kural kimdir aslen nereli babasının mesleğine bakın!

Ahmet Kural kimdir aslen nereli babasının mesleğine bakın!

Ahmet Kural kimdir, aslen nereli ve Ahmet Kural kaç yaşında soruları adının bir kez daha şiddet olaylarına karışmasının ardından merak edildi. Şarkıcı Sıla'yı dövüp, yerlerde sürükleyen Ahmet Kural'a tepkiler çığ gibi büyürken hakkında araştırmalar da yapılıyor. Peki Ahmet Kural kim, annesi Sema Kural babası Mesut Kural kim, babası ne iş yapıyor?

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 17:15 - Güncelleme: 01-11-2018 17:15

Ahmet Kural kimdir, aslen nereli soruları bugün araştırılan konulardan biri oldu. Şarkıcı Sıla'yı dövdüğü söylenen ve o şiddet görüntüleri ortaya çıkan Ahmet Kural'a tepkiler çığ gibi büyürken herkes hayatını araştırmaya başladı. 1982 doğumlu olan ve aslen Kütahyalı olan Ahmet Kural'ın babası ise emniyet müdürü. 

AHMET KURAL KİMDİR: 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Sıla'nın dayak görüntüleri çıktı Ahmet Kural kafasını duvarlara vurmuş

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

Ahmet Kural ve emniyet müdürü olan babası

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçleradlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.

4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır

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