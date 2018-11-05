Ahmet Kural ima etti Bircan Bali patlattı Sıla'nın birlikte olduğu kadın bomba

Ahmet Kural ile Sıla arasındaki dayaklı kavganın perde arkasından çıkanlar her iki ismin hayranlarına şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklüyor. Ahmet Kural bugün savcılığa ifadeye giderken haftasonunda yaptığı açıklamadaki imaları ile olayı bambaşka noktalara çekti. Ahmet Kural'ın ima ettiği 'şey'le ilgili bugün Beyaz TV sunucusu Bircan Bali ağızları açık bırakan bir iddiada bulundu ve isim de verdi. Dediğine göre mevzu bir kadın ve o kadın da bakın kim?
SILA'YA İLİŞKİN VAR MI DİYE SORMUŞ : Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programınra ortaya atılan iddialara göre Ahmet Kural Sıla'ya ayrılma sürecinde herhangi bir ilişkisi olup olmadığını sordu. Sıla önce cevap vermedi ama daha sonra ortaya atılan Okan Can Yantır ilişkisini doğruladı. Asıl kıyamet Ahmet Kural Sıla'ya bir kadından gelen mesajları görünce koptu.
SILA'YA GELEN MESAJLARI GÖRDÜ DELİRDİ : Kavganın perde arkasında Sıla ile ilişkisi olduğu iddia edilen o kadın Ziynet Sali çıktı. Sıla'nın şarkıcı Ziynet Sali ile görüşmesini istemeyen Ahmet Kural o gece Sıla'nın telefonundaki mesajları okudu ve çılgına döndü. Telefonu fırlatıp atan Ahmet Kural onunla görüşmeyeceksin diye bağırdı. İşte şiddete varan kavga o andan sonra çıktı.
SILA'NIN CİNSEL TERCİHİ : Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Sıla'nın cinsel tercihi ve Ziynet Sali'yle olan ilişkisine dair sunucu Bircan Bali şu şok ifadeleri kullandı:
-Söylemeyeceğim birşeyler var. Ama herkesin cinsel hayatına saygı duyduk; dedik ki bizim gözümüze sokmayın da kapalı kapılar arkasında ne yapıyorsanız yapın...
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