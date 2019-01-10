Ahmet Kaya hakkında yıllar sonra bir ilk gerçekleşti

Ölümünün üzerinden 19 yıl geçen Ahmet Kaya'nın dün akşam eserlerinin ve yaşamından kesitlerin yer aldığı "Hep Sonradan" müzikli oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Ahmet Kaya hakkında yıllar sonra bir ilk gerçekleşti

2000 yılında 'Hoşçakalın Gözüm' isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın müzikli oyunu gerçekleşti. Yapımcılığını Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) ve An Yapım'ın üstlendiği oyunun İstanbul UNIQ Hall'de gerçekleştirilen gösterimi öncesinde açıklama yapan Cüneyt Yalaz, oyunun hem metin ekibinde yer aldığını hem de oyunculuk yaptığını söyledi.

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Ahmet Kaya hakkında yıllar sonra bir ilk gerçekleşti

Yalaz, canlandırdığı Salih karakterinin Ahmet Kaya'nın çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Salih Paris'te sürgün hayatı yaşayan biri. Çocukları yıllar sonra onu görmeye geliyorlar. Aynı zamanda bir korsakov hastası, yani hafızayla ilgili problemleri olan bir kişilik" dedi. Oyunda Salih'in Ahmet Kaya'nın şarkılarıyla geçmişi hatırlama macerasının anlatıldığını dile getiren Yalaz, "Ahmet Kaya aynı zamanda Salih'in çocukluk arkadaşı ve sürgünde de bir dönem beraber olmuşlar. Ahmet Kaya'yı ve şarkılarını hatırladıkça kendi hayatını da hatırlıyor." ifadesini kulandı.

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Ahmet Kaya hakkında yıllar sonra bir ilk gerçekleşti

İLK KEZ SAHNEDE: Metin, müzik, oyunculuk gibi pek çok konuyla ilgilendikleri prova ve hazırlık sürecinin heyecanlı ve yorucu geçtiğini vurgulayan Yalaz, şunları kaydetti: "Yorucu oldu ama bir yandan da çok keyifliydi. Önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Ahmet Kaya ile ilgili ilk kez böyle bir proje yapılıyor. Ahmet Kaya'nın şarkıları sahneye ilk kez taşınıyor. Ahmet Kaya Türkiye'nin vicdanı, oyunun o vicdanı yeniden açığa çıkartmak gibi bir hedefi var."

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Ahmet Kaya hakkında yıllar sonra bir ilk gerçekleşti

HEYECAN VERİCİ: Şarkılarını çok dinledikleri Ahmet Kaya'nın kendisi için önemli bir figür haline geldiğini, çünkü düşüncelerinden dolayı hayatı değişen ve sürgün hayatına mahkum bir sanatçı olduğunu ifade eden Yalaz, "Hem yaptığı müzikle hem de toplumsal olaylar karşısında gösterdiği tavırla çok önemli bir sanatçı Ahmet Kaya, bir örnek figür aslında, onunla ilgili bir şey yapmak tabi ki çok heyecan verici, çok değerli." ifadesini kullandı.

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