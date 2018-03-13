Afrin'den kaçıyorlar! Siviller için 2 kapı açıldı...

TSK Afrin kent merkezini dün gece yarısı itibariyle 12 noktadan kuşattığını duyurdu... Sivillerin Afrin'i terk etmeleri için BM ile koordineli olarak iki güzergah belirlendi... Siviller PKK'nın tüm çabalarına rağmen Afrin'den ayrılmayı sürdürüyor...

Afrin'den kaçıyorlar! Siviller için 2 kapı açıldı...

Türk Silahlı Kuvvetleri son dakika açıklamasıyla Afrin'in 12 noktadan kuşatıldığını duyurdu... Öte yandan Afrin'deki siviller terör örgütü PKK/PYD'nin tüm engellemelerine rağmen Afrin'i terketmeye devam ediyor... PKK'nın, Türkiye sivilleri katlediyor yalanına meydan vermemek için Türkiye BM ile yeni bir plan hazırladı. BM ile yürütülen müzakerelerde sivillerin tahliyesinde iki güzergah belirlenmiş durumda. Biri Afrin’in güneyi, Halep’in ise kuzeyinde kalan rejimin kontrolündeki bölge. İkincisi ise Türkiye’nin kontrolündeki Azez. Her iki noktada da sivillere yönelik hazırlıklar yapılmış durumda.

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Afrin'den kaçıyorlar! Siviller için 2 kapı açıldı...

HALK KAÇIYOR PKK ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR: Afrin’de yaşayan sivillerin yanlarına aldıkları eşyalarla, Afrin’in güneyindeki ve rejim kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtildi. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Menbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı. PKK ise sivillerin Afrin'i terketmesini önlemek için herşeyi yapıyor...

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Afrin'den kaçıyorlar! Siviller için 2 kapı açıldı...

PKK'NIN HAİN PLANI: Terör örgütü YPG, siviller konusunda iki aşamalı bir plan uyguluyor. Önce Cinderes başta olmak üzere kırsaldaki sivil halkın Afrin şehir merkezine toplanmasını sağladı. Afrin’in nüfusunun yüzde 60 oranında arttığı söyleniyor. Terör örgütü şimdi ise sivillerin şehri terk etmesini engellemeye çalışıyor. Çünkü şehir merkezine yönelik operasyonda Doğu Guta manzaralarının yaşanmasını istiyor. Böylece Türkiye’yi dünyaya sivil katliamı yapan ülke olarak gösterecek.

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Afrin'den kaçıyorlar! Siviller için 2 kapı açıldı...

SİVİLLER İÇİN İKİ GÜZERGAH HAZIRLANDI: Türkiye, bu planı bozmak için Afrin üzerindeki baskıyı artırıyor, güçlü bir kuşatmaya hazırlanıyor. BM ile yürütülen müzakerelerde sivillerin tahliyesinde iki güzergah belirlenmiş durumda. Biri Afrin’in güneyi, Halep’in ise kuzeyinde kalan rejimin kontrolündeki bölge. İkincisi ise Türkiye’nin kontrolündeki Azez. Her iki noktada da sivillere yönelik hazırlıklar yapılmış durumda.

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