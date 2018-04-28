Afrin'den izne geldi trafik kazasında öldü!

Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Piyade Astsubay Mehmetcan Özkan, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine izinli olarak geldi. Özkan, kendisi gibi TSK'da astsubay Yemliha Kara'yı da yanına alarak 33 P 1832 plakalı otomobiliyle gezintiye çıktı. Mehmetcan Özkan yönetimindeki otomobil, gece saat 01.00 sıralarında Adanalıoğlu Mahallesi Çukurova Fide Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki dereye uçtu. Astsubay Yemliha Kara araçtan çıkmayı başarırken, sürücü Mehmetcan Özkan ise otomobilde sıkıştı.

