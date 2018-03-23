Afrin'deki PKK cezaevinde kan donduran işkence!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla yaptığı Zeytin Dalı Harekâtı ile temizlenen Afrin'de PKK/PYD'nin kontrolündeki bin kişilik cezaevinde neler yaşandığı ortaya çıktı. 500 koğuşu bulunan cezaevinde 100 tecrit odası bulunuyor. PKK/PYD'liler, örgütten kaçarken yakalananlar ya da örgüte katılmayı reddedenler çırıl çıplak soyarak ışıksız oturaksız ve 2 metre karelik tecrit odalarına hapsediyorlar.Ayaklarının altına sürekli su akıtılanlara Öcalan'ın konuşmaları dinletiliyor ve sonunda öldürülüyorlarmış...

2 METREKARELİK İŞKENCE ODALARI: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarıyla yaptığı Zeytin Dalı Harekâtı ile temizlenen Afrin’de PKK/PYD’nin kontrolündeki bin kişilik cezaevini Akşam Gazetesi görüntüledi. 500 koğuşu bulunan cezaevinde 100 tecrit odası bulunuyor. Örgüte katılmayı reddeden insanları 20’şer kişilik koğuşlara 50 kişi dolduran PKK/PYD’liler, örgütten kaçarken yakalananları ışıksız oturaksız ve 2 metre karelik tecrit odalarına hapsediyorlar.

HER ODAYA AJANLAR YERLEŞTİRMİ: PKK/PYD cezaevinde kalanlara yapmadıkları işkenceyi bırakmadı. Terör örgütü cezaevindekileri etkilemek için koğuşlara kendi ajanlarını da yerleştirmiş. PKK/PYD’liler kendilerine yakın kişileri koğuşlardan ayırarak sorguladıktan sonra savaşmak için ön cephelere göndermişler. Ancak yanlarında kaçmaları halinde onu infaz edecek başka bir teröristle. PKK/PYD bu cezaevinde tutulan IŞİD'lileri de Türkiye ile savaşmaları karşılığında serbest bıraktı.