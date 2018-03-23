Afrin'deki PKK cezaevinde kan donduran işkence!

Afrin'de ele geçirilen PKK'nın 500 koğuşlu, 100 tecrit odalı bin kişilik cezaevinde neler yaşandığı ortaya çıktı... Yapılanları okurken kanınız donacak...

Afrin'deki PKK cezaevinde kan donduran işkence!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla yaptığı Zeytin Dalı Harekâtı ile temizlenen Afrin'de PKK/PYD'nin kontrolündeki bin kişilik cezaevinde neler yaşandığı ortaya çıktı. 500 koğuşu bulunan cezaevinde 100 tecrit odası bulunuyor. PKK/PYD'liler, örgütten kaçarken yakalananlar ya da örgüte katılmayı reddedenler çırıl çıplak soyarak ışıksız oturaksız ve 2 metre karelik tecrit odalarına hapsediyorlar.Ayaklarının altına sürekli su akıtılanlara Öcalan'ın konuşmaları dinletiliyor ve sonunda öldürülüyorlarmış...

15
Afrin'deki PKK cezaevinde kan donduran işkence!

2 METREKARELİK İŞKENCE ODALARI: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarıyla yaptığı Zeytin Dalı Harekâtı ile temizlenen Afrin’de PKK/PYD’nin kontrolündeki bin kişilik cezaevini Akşam Gazetesi görüntüledi. 500 koğuşu bulunan cezaevinde 100 tecrit odası bulunuyor. Örgüte katılmayı reddeden insanları 20’şer kişilik koğuşlara 50 kişi dolduran PKK/PYD’liler, örgütten kaçarken yakalananları ışıksız oturaksız ve 2 metre karelik tecrit odalarına hapsediyorlar.

25
Afrin'deki PKK cezaevinde kan donduran işkence!

ÇIRILÇIPLAK SOYUP, ALTINA SU VERİYORLAR: Tecrit odalarına çırılçıplak koyulan PKK/PYD’lilerin ayakların altından ise sürekli suyun akmasını sağlıyorlar. Tecrit hücrelerinin kapılarında nöbet bekleyen PKK/PYD’liler tutuklulara sürekli olarak terörist başı Abdullah Öcalan’ın konuşmaları banttan dinletiliyordu.

35
Afrin'deki PKK cezaevinde kan donduran işkence!

HER ODAYA AJANLAR YERLEŞTİRMİ: PKK/PYD cezaevinde kalanlara yapmadıkları işkenceyi bırakmadı. Terör örgütü cezaevindekileri etkilemek için koğuşlara kendi ajanlarını da yerleştirmiş. PKK/PYD’liler kendilerine yakın kişileri koğuşlardan ayırarak sorguladıktan sonra savaşmak için ön cephelere göndermişler. Ancak yanlarında kaçmaları halinde onu infaz edecek başka bir teröristle. PKK/PYD bu cezaevinde tutulan IŞİD'lileri de Türkiye ile savaşmaları karşılığında serbest bıraktı.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro