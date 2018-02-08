Afrin'de terör evine nefes kesen baskın!

Zeytin Dalı harekatı kapsamında Bülbül kasabasında YPG karargahını dağıtan ve terörist başı Öcalan'ın resimlerini yere atan asker, bu sefer de YPG'ye ait bir mühimmat deposu bastı.

Terör örgütü YPG'nin girilmez dediği Bülbül'de karargahlarını dağıtan ve terörist başı Öcalan resimlerini yere atan asker, bu sefer de yine teröristlere ait bir mühimmat deposuna baskın yaptı. Kameraların kayıtta olduğu anlarda silahları tek tek gösteren asker, teröristlerin elinde olan silahları gözler önüne serdi.

TSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

TSK'dan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 8 Şubat 2018 tarihinde 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.