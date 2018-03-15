Afrin'de son durum ne? Çember daralıyor...

YÜZDE 70'İ TAMAM: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Afrin operasyonunda son durumu anlattı. Sözcü Kalın, "Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz. Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda" dedi.

4 köyün daha alınmasıyla TSK ve OSO kuvvetlerinin Afrin'le arasında yalnızca bir dağ ve 600 metrelik bir mesafe kaldığı kaydedildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 3 BİN 524 OLDU: Genelkurmay Başkanlığı, Afrin'de öldürülen terörist sayısının 3 bin 524'e yükseldiğini açıkladı. Afrin kuşatıldı, sadece bir noktadan sivillerin çıkışına izin veriliyor. Teröristler sivillerin çıkışını engellemeye çalışırken, yönetici konumdaki teröristlerin ailelerini de alarak sivillerin arasına karışıp Afrin'i terkettikleri belirlendi. Afrin merkezi 24 saat gözleyen İHA'lar sayesinde PKK'nın Afrin'deki hazırlıkları tespit edildi. JÖH ve PÖH ona göre hazırlık yapıyor.