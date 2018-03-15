Afrin'de son durum ne? Çember daralıyor...

Afrin operasyonu 55. gününde sürerken 4 köy daha PKK'dan temizlendi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim "Afrin'in yüzde 70'inde kontrol sağlındı..." dedi.. Genelkurmay, öldürülen terörist sayısını 3 bin 524 olarak açıkladı...

Afrin'de son durum ne? Çember daralıyor...

AFRİN'deki terör varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı 55. gününe girerken Afrin'in çevresindeki çcember giderek daraltılıyor... TSK ve ÖSO, Afrin'in Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco köylerini teröristlerden temizledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Çember iyice daraldı teröristler için.Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda" dedi. Sivillerin Afrin'den çıkışı sürerken,

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Afrin'de son durum ne? Çember daralıyor...

YÜZDE 70'İ TAMAM: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Afrin operasyonunda son durumu anlattı. Sözcü Kalın, "Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz. Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda" dedi.

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Afrin'de son durum ne? Çember daralıyor...

4 köyün daha alınmasıyla TSK ve OSO kuvvetlerinin Afrin'le arasında yalnızca bir dağ ve 600 metrelik bir mesafe kaldığı kaydedildi.

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Afrin'de son durum ne? Çember daralıyor...

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 3 BİN 524 OLDU: Genelkurmay Başkanlığı, Afrin'de öldürülen terörist sayısının 3 bin 524'e yükseldiğini açıkladı. Afrin kuşatıldı, sadece bir noktadan sivillerin çıkışına izin veriliyor. Teröristler sivillerin çıkışını engellemeye çalışırken, yönetici konumdaki teröristlerin ailelerini de alarak sivillerin arasına karışıp Afrin'i terkettikleri belirlendi. Afrin merkezi 24 saat gözleyen İHA'lar sayesinde PKK'nın Afrin'deki hazırlıkları tespit edildi. JÖH ve PÖH ona göre hazırlık yapıyor.

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