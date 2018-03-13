Afrin’de sıcak çatışma görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin terör örgütleri YPG-PYD/PKK’ya karşı Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. Afrin kent merkezinin kuşatılmasıyla bölgede sıcak çatışmalar yoğunlaştı. ÖSO güçleri ve teröristler arasında yaşanan çatışmalara ait görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan çatışmada ÖSO güçlerinden yaralananlar olduğu öğrenildi. Yaralanan ÖSO’luların tedavisi cephede silah arkadaşları tarafından yapıldıktan sonra çatışma hız kesmeden devam etti. Yaralanan ÖSO mensupları silah arkadaşlarının sırtında birliklerine götürülürken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

ÖSO güçlerinin kameralarına yansıyan görüntülerde Afrin kent merkezi çevresindeki sıcak çatışma anları yer alıyor. Çatışma esnasında bir ÖSO’lu bacağından yaralanıyor. Yaralanan ÖSO mensubuna ilk müdahale cephede silah arkadaşları tarafından yapılıyor. Yaralı silah arkadaşına ilk müdahaleyi yapan ÖSO mensupları teröristlerle çatışmaya devam ediyor. Ardından bir ÖSO mensubu da yüzünden yaralanıyor. Bir grup ÖSO mensubu çatışmaya devam ederken diğerleri yaralanan silah arkadaşlarını sırtında taşıyarak birliklerine götürüyor.

  • Güncel 13 Mart 2018 13:41
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