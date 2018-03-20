Afrin'de ortaya çıktı! Altından bakın ne çıktı!

Zeytin Dalı harekâtında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolü sağladığı Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı.

Afrin'de ortaya çıktı! Altından bakın ne çıktı!

Zeytin Dalı harekâtında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolü sağladığı Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı. AA'nın görüntülediği tüneller, Afrin ilçe merkezine hâkim tepelerde ÖSO'nun yaptığı aramalarda bulundu. Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun kontrolü sağladığı Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı.

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Afrin'de ortaya çıktı! Altından bakın ne çıktı!

AA'nın görüntülediği tüneller, Afrin ilçe merkezine hakim tepelerde ÖSO'nun yaptığı aramalarda bulundu. Tünellerin bulunduğu yerden kent merkezi rahatlıkla görülebiliyor. Tünellerin girişi, hafriyat taşımak amacıyla kamyonların girip çıkabileceği genişliğe sahip. Girişten sonra tüneller dairesel şekil alarak daralıyor. Yaklaşık 2 metre çapındaki tünellerde çok sayıda kişinin bir arada rahatlıkla yürümesi mümkün.

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Afrin'de ortaya çıktı! Altından bakın ne çıktı!

400 METRELİK TÜNELLER: İlk incelemelerde tünellerin uzunluğunun giriş kısmından itibaren 400 metreye ulaştığı tespit edildi. Tünellerde, Afrin'den kaçan teröristlerin kazıda kullandığı gelişmiş teknolojiye sahip özel iş makineleri bulundu.

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Afrin'de ortaya çıktı! Altından bakın ne çıktı!

Tünelleri ortaya çıkaran ÖSO bileşenlerinden Milli Ordu'nun Hamza Tümeni ve özel kuvvetleri, dağlarda arama çalışmalarına devam ediyor. Hamza Tümeni komutanı Seyf Ebubekir, AA'ya yaptığı açıklamada, teröristlerin askeri amaçlı açtığı tünellerle ilçe merkezini çeviren tepe silsilesini birbirine bağlamayı amaçladığını ancak kazıları tamamlayamadan kaçtıklarını söyledi.

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