Afrin'de inanılmaz görüntü içinden arazi araçları geçiyor

GÖÇ EDENLER YERLERİNE GERİ DÖNÜYOR: TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin kırsalında çok sayıda köy, terör unsurlarından temizlendi. Teröristlerden arındırılan yerleşim alanları ile kritik bölgelerde güvenlik güçlerince, patlayıcı imha çalışması sürdürülüyor. Güvenlik güçlerinin çalışmasıyla güvenli hale getirilen yerleşim alanlarına ise daha önce buraları terk ederek, Azez ve çevre köylere gidenler dönüyor.