Afrin şehidinin kızı bakan koltuğuna oturdu ilk emri ne oldu?

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİd terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin kızı Elvan Ege'ye devretti. Tüm bakanlık bürokratlarıyla bakanlık koordinasyon toplantısı yapan minik bakan Elvan Ege, ilk icraatı olarak da TSK içindeki bayan rütbeli asker sayısının artılacağı müjdesini verdi.