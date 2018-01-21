Afrin operasyonunda neler oluyor? İşte sıcak gelişmeler!

Afrin operasyonunda neler oluyor? İşte sıcak gelişmeler!

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda sıcak saatler yaşanıyor... Tanklar Afrin'e geçti... Uçaklar Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD hedeflerini vurmaya devam ediyor... Obüsler terör hedeflerini vurmaya devam ediyor... 90 bin camide bu sabah namazından sonra Fetih sureleri okundu, Mehmetçik için zafer duaları edildi. Köşeye sıkışan PKK/PYD'ye yardım eli Esed rejiinden uzandı, Güney'deki tüm yollar PKK'lıların kullanımına açıldı. Kilis'in sınır bölgelerinde 15 gün boyunca sınıra yaklaşmak yasaklandı... İşte saat saat Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşananlar...

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Afrin operasyonunda neler oluyor? İşte sıcak gelişmeler!

12.55... F-16'LAR YENİDEN HAVALANDI: Diyarbakır'dan çok sayıda bomba yüklü F-16 havalandı, 8'inci Ana Jet Üssü'nde kırmızı alarm var. NATO bünyesinde Kahramanmaraş'ta konuşlu İtalya Hava Savunma Sistemi, Suriye'den gelebilecek olası hava saldırılarına karşı aktif halde hazır bekletiliyor. Sistemin, 360 derece radar sistemi sayesinde bin kilometre uzaklıktan yapılan füze saldırılarına karşı harekete geçme özelliği bulunuyor.

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Afrin operasyonunda neler oluyor? İşte sıcak gelişmeler!

12:40... TÜRK ASKERİ 5 KİLOMETRE İÇERDE: Anadolu Ajansı, TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçlerinin Afrin'e doğru yaklaşık 5 kilometre ilerlediğnii bildiriyor. İhlas Haber Ajansı ise, sınırdaki birliklerin YPG'li teröristlerin kurduğu sınır karokallarını vurduğunu ve top seslerinin Kilis köylerinden duyulduğunu belirtiyor.

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Afrin operasyonunda neler oluyor? İşte sıcak gelişmeler!

12:12... ARAÇ TAKVİYESİ SÜRÜYOR... Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırdaki birliklere askeri araç takviyesi yapıldı. Afrin bölgesine giren TSK kara kuvvetleri unsurları, ÖSO'yla ilerlemeye başladı.

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