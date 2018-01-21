Afrin operasyonunda neler oluyor? İşte sıcak gelişmeler!

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda sıcak saatler yaşanıyor... Tanklar Afrin'e geçti... Uçaklar Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD hedeflerini vurmaya devam ediyor... Obüsler terör hedeflerini vurmaya devam ediyor... 90 bin camide bu sabah namazından sonra Fetih sureleri okundu, Mehmetçik için zafer duaları edildi. Köşeye sıkışan PKK/PYD'ye yardım eli Esed rejiinden uzandı, Güney'deki tüm yollar PKK'lıların kullanımına açıldı. Kilis'in sınır bölgelerinde 15 gün boyunca sınıra yaklaşmak yasaklandı... İşte saat saat Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşananlar...