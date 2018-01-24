Afrin operasyonuna bir destek de onlardan! 2 bin kişi hazır

Afrin operasyonuna bir destek de onlardan! 2 bin kişi hazır

Şırnaklı Tatar Aşireti Lideri Arslan Tatar, Afrin operasyonunu desteklediklerini belirterek, 2 bin kişi ile operasyona katılmaya hazır olduklarını belirtti. Şırnaklı Tatar Aşireti Lideri Arslan Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı”na ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıllardan beri ailesiyle birlikte terörle mücadelede dik durduklarını ve dik durmaya da devam edeceklerini belirten Tatar, “Ben ve ailem 2 bin kişi olarak Afrin operasyonuna katılmaya hazırız.

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Afrin operasyonuna bir destek de onlardan! 2 bin kişi hazır

Gerektiği zaman bize alo desinler biz ordayız. Her zamanda devletimizin yanında durmuşuz ve durmaya da devam edeceğiz. Artık bu saatten sonra Kürt halkının, Türk halkının hep birlikte bir olma mecburiyetimiz doğmuştur ve doğacaktır. Herkes Afrin operasyonunu destekliyor, devletinin yanındadır. Askerlerimizin yanındayız. Allah askerimize zeval vermesin. Güç, kuvvet versin. Allah sayın Cumhurbaşkanımızı da bu ülkenin başından eksikliğini göstermesin” dedi.

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Afrin operasyonuna bir destek de onlardan! 2 bin kişi hazır

Tatar, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi`nin terörle mücadeleye yönelik kararlarında yer alan meşru müdafaa hakkını kullanarak terör unsurlarını hedef aldığını da anlatarak, şunları kaydetti: “Hemen sınırlarımızda yaşanan şiddet, çatışma ile terör örgütlerinin faaliyetleri sonucunda 370 bini Kürt olmak üzere 3,5 milyon masum insan yerlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalmış ve gidecek tek yer, sığınılacak tek güvenli liman olarak Türkiye`yi görmüştür.

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Afrin operasyonuna bir destek de onlardan! 2 bin kişi hazır

Nitekim ülkemiz yaptığı insan ve vicdan odaklı politikalarla bu sığınmacılara sahip çıkmış ve bugün dünyada mültecilere en fazla yardımı yapan ülke konumuna gelmiştir.

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