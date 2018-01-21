Afrin nerede haritası -Önemli Afrin gerçekleri TSK kaç günde alır?

AFRİN için Türkiye askeri hazırlıklarını tamamladı ve operasyon başladı. ABD 'girmeyin' çağrısı yaparken, Rusya yeşil ışık yaktı ve Afrin'deki askerlerini çekti. Afrin harekatı böylece başlamış oldu. Peki Afrin nerede, Türkiye için neden bu kadar önemli, TSK kaç günde kenti alabilir? Afrin operasyonu diğerlerinden farklı olacak deniliyor. Aslında bu söylem haksız da değil. Afrin'deki güçlere bakıldığında 'yok yok' diyebiliriz. Sadece YPG ve Kürtler değil, Rusya da orada ABD de... İşte Afrin gerçekleri;
AFRİN NEREDE HARİTASI : Afrin Türkiye sınırında yer alan bir Suriye kenti. Nüfusun ağırlıklı kısmını Kürt nüfus oluşturuyor. Afrin'de çok sayıda Arap ve Türkmen de bulunuyor. Hatay ve Kilis ile sınırı olan Afrin, sınırdan çıplak gözle bile görebilecek kadar bize yakın.
AFRİN NEDEN ÖNEMLİ? : Afrin Türkiye için önemli çünkü Hatay ve Kilis'in tam karşısında ve bu sınırın terör örgütü PKK uzantısı YPG'nin elinde olmasını istemiyor. YPG için önemli çünkü burası Akdeniz'e açılan kapı. ABD için önemli çünkü sınırımızda planladığı Kürt devletinin Akdeniz'e kadar uzanmasını istiyor. Rusya için önemli çünkü destekçisi olduğu Esad'a muhalif ÖSO'nun eline geçsin istemiyor.
AFRİN'DE BAŞKA HANGİ ÜLKENİN GÜÇLERİ VAR ? : Kürtlerin dışında, ABD, Rusya, Suriye hükümeti ve muhalif örgütlerin Kuzey Suriye'de güçleri bulunuyor. ABD öncülüğündeki koalisyonun güçleri genelde Kürtlerin hâkimiyetindeki YPG denetiminde olan yerlerde. Bu alan Deyrezor'dan batıya Menbiç'e kadar uzanıyor.
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