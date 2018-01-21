Afrin nerede haritası -Önemli Afrin gerçekleri TSK kaç günde alır?

AFRİN için Türkiye askeri hazırlıklarını tamamladı ve operasyon başladı. ABD 'girmeyin' çağrısı yaparken, Rusya yeşil ışık yaktı ve Afrin'deki askerlerini çekti. Afrin harekatı böylece başlamış oldu. Peki Afrin nerede, Türkiye için neden bu kadar önemli, TSK kaç günde kenti alabilir? Afrin operasyonu diğerlerinden farklı olacak deniliyor. Aslında bu söylem haksız da değil. Afrin'deki güçlere bakıldığında 'yok yok' diyebiliriz. Sadece YPG ve Kürtler değil, Rusya da orada ABD de... İşte Afrin gerçekleri;