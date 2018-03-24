Afrin merkez hapishanesini görüntüledi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesindeki merkez hapishane AA tarafından görüntülendi.

TSK ve ÖSO'nun, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçesini 18 Mart'ta terörden arındırmasıyla, teröristlerin, örgüte karşı hareket edenler ve örgüt karşıtı gruplara mensup kişileri alıkoymak için kullandığı merkez hapishanesi de ÖSO'nun kontrolüne geçti.

İnsani koşullardan uzak şartlarda esir tutulan yüzlerce kişinin kaldığı hapishane, örgütün kendisinden olmayanlara yönelik tavrına ışık tutuyor.

Afrin'i 6 yıl işgal altında tutan terör örgütü PYD/PKK, bu süreç içerisinde kurduğu sözde mahkemelerde pek çok kişiyi kendi belirlediği usullerle cezalandırdı veya esir tuttu.

Son iki yıldır daha çok örgüt tarafından alıkonulan ÖSO mensuplarının tutulduğu cezaevi, 35 koğuş, 15 hücre ve 2 sorgu odası ile idari amaçlarla kullanılan bölümlerden oluşuyor.

Örgüt tarafından zorla alıkonulan şahısların tutulduğu koğuşların bir çoğunda dışarıya açılan herhangi bir pencere bulunmuyor.

Cezaevi içerisindeki hücrelerde ise şartların, örgüte muhalif şahısların iradelerini kırma amacıyla tasarlandığı ifade ediliyor. Aynalı camların bulunduğu sorgu odalarının ise ÖSO mensuplarından bilgi alma amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.

Terör örgütünün esirlere yönelik propaganda yürüttüğü hapishanede, koğuşlarda çok sayıda doküman olması dikkat çekiyor.

Afrin kurtarılmadan önce PYD/PKK tarafından boşaltılan hapishane içerisinde, teröristlerce kullanılan Kızılhaç ve Suriye Kızılayına ait çok sayıda yardım kolisi göze çarpıyor.

Örgütün kontrol ettiği bölgelerde yaşayan siviller üzerinde baskı aracı olarak kullandığı mekanizmalardan birisi olan hapis ve hücre cezasına çarptırılan birçok kişinin de kendi saflarında savaşmaları karşılığında serbest bırakıldığı biliniyor.

Cezaevinde zorla alıkonulan ve serbest bırakılmayan kişilerin ise PYD/PKK tarafından ilçe merkezini kaybedeceğini anladıktan sonra kaçırıldığı tahmin ediliyor.

  • Güncel 24 Mart 2018 15:22
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