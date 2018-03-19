Afrin haritasına bakın! 15 günde değişti dünya alem şaşkın

AFRİN Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde alındı. Türk askeri Afrin kent merkezinde kontrolü sağlarken Cinderes'in alınma süreci ile işler beklenenden çok hızlı gelişti. YPG tabana kuvvet kaçarken bakın 15 günde Afrin haritası nasıl değişti.

Afrin haritasına bakın! 15 günde değişti dünya alem şaşkın

AFRİN'de Türk ordusunu yine bir kahramanlık destanına imza attı. Olmazları olduran TSK, Afrin'e tüm tahminleri ve analizleri altüst ederek beklenenden aylar önce üstelik de sıfır sivil kayıpla aldı. TSK'nın zaferi dünya aleme parmak ısırtırken gelin 15 günde Afrin haritası nasıl değişmiş adım adım bu zafer nasıl gelmiş bir gözatalım.

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Afrin haritasına bakın! 15 günde değişti dünya alem şaşkın

Afrin haritası / Tarih 4 Mart 2018 : Bu harita Afrin alınmadan 15 gün öncesine ait. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Bafliun köyü ve dağı ile Halilo, Soğulcak ve Aranda köylerini henüz yeni almıştı. Hedefte Cinderes vardı ve TSK kritik noktayı atış menziline almıştı. Terör örgütü PKK/YPG nazarında Cinderes alınması en zor noktaydı.

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Afrin haritasına bakın! 15 günde değişti dünya alem şaşkın

Afrin haritası tarih 8 Mart 2018 : Terör örgütünün alınamaz dediği Cinderes, bir gecede düştü. YPG/PKK militanları kurşun atmadan kaçıp Afrin kent merkezindeki 'sözde büyük' savunmaya katıldılar. Afrin haritası Cindires'in alınması ile birlikte büyük oranda değişti. Afrin'den önce TSK'nın önünde kalan son durum Mabatlı'ydı.

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Afrin haritasına bakın! 15 günde değişti dünya alem şaşkın

Afrin haritası tarih 12 Mart 2018 : Bir hafta öncesinin haritası bu... Cinderes'i alan TSK siviller zarar görmesin diye Halep'e bir geçiş koridoru bırakmış. 5 belde alınmış PKK/YPG'den temizlenen köy sayısı 151'e ulaşmış.

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