Afrin gazisi Karabük'te böyle karşılandı

ELLERİM İYİLEŞSİN GERİ DÖNECEĞİM: Afrin'de şehit düşen ve geçen perşembe günü Kent Meydanı'nda on binlerin katıldığı cenaze töreni ardından vasiyeti üzerine Safranbolu Şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akpınar ile birlikte aynı yerde olduğunu ifade eden Yasin Yalçın, "Aynı yerde gazi olduk. 3-5 metre aramız vardı, aynı yerde oldu. Durumum çok şükür, buna da şükür iyiyim. Ellerim iyileşsin geri döneceğim. Karabük halkına teşekkür ediyorum beni böyle karşıladıkları için. Allah razı olsun" diye konuştu.