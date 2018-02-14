Afrin gazisi Karabük'te böyle karşılandı

Afrin gazisi uzman çavuş Yasin Yalçın, tedavisinin ardından Karabük'teki babaevine gelirken, Türk bayraklarıyla karşılandı.

Afrin gazisi Karabük'te böyle karşılandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatının 19'uncu gününde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın şehit olduğu operasyonda elinden ve ayağından yaralanarak gazilik unvanına erişen Uzman Çavuş Yasin Yalçın (25), tedavisinin ardından Karabük'teki babaevine gelirken, Türk bayraklarıyla karşılandı.

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Afrin gazisi Karabük'te böyle karşılandı

Gaziantep'te tedavisinin ardından havayoluyla Ankara'ya buradan da karayolu Karabük'e gelen Gazi Uzman Çavuş Yasin Yalçın'ın bulunduğu otomobil, Bölge Trafik Denetle Şube Müdürlüğü önünde Ak Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, vatandaşlar ve arkadaşları tarafından Türk bayraklarıyla "Karabük seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla karşılandı.

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Afrin gazisi Karabük'te böyle karşılandı

ELLERİM İYİLEŞSİN GERİ DÖNECEĞİM: Afrin'de şehit düşen ve geçen perşembe günü Kent Meydanı'nda on binlerin katıldığı cenaze töreni ardından vasiyeti üzerine Safranbolu Şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akpınar ile birlikte aynı yerde olduğunu ifade eden Yasin Yalçın, "Aynı yerde gazi olduk. 3-5 metre aramız vardı, aynı yerde oldu. Durumum çok şükür, buna da şükür iyiyim. Ellerim iyileşsin geri döneceğim. Karabük halkına teşekkür ediyorum beni böyle karşıladıkları için. Allah razı olsun" diye konuştu.

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Afrin gazisi Karabük'te böyle karşılandı

Uzman Çavuş Yasin Yalçın, arkadaşları tarafından açılan dev Türk bayrağının altından geçen konvoy eşliğinde Soğuksu Mahallesi'nde bulunan babaevine geldi. Burada Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, Karabük İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen tarafından karşılanan Yalçın, yanındakilerin desteği ile merdivenlerden çıkıp eve girdi.

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