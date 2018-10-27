Afra Saraçoğlu'ndan 'kendini seksi buluyor musun' sorusuna ilginç yanıt

Türkiye ve dünyanın ilk e-spor sinema filmi olan İyi Oyun'da canlandırdığı Ada karakteriyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Afra Saraçoğlu, ''Kimileri sizi seksi, kimileri şirin buluyor. Sizce?'' sorusuna ''Kendimi zaman zaman seksi, çoğunlukla masum buluyorum.'' şeklinde yanıt verdi.

Afra Saraçoğlu'ndan 'kendini seksi buluyor musun' sorusuna ilginç yanıt

Star TV'nin sevilen dizisi Fazilet Hanım ve Kızları'nda canlandırdığı Ece karakteriyle kariyerinde zirve yapan, Afra Saraçoğlu, yeni filmi İyi Oyun'u anlatı. İşte sinemaya İkinci Şans ve Kötü Çocuk ile adım atan 21 yaşındaki oyuncunun Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajdan satırbaşları:

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Afra Saraçoğlu'ndan 'kendini seksi buluyor musun' sorusuna ilginç yanıt

İyi Oyun vizyona giriyor, yakında yeni diziniz Kardeş Çocukları başlıyor ve sırada Aşk Bu mu? isimli bir sinema filminiz daha var... Eskişehir’de üniversitede okuyan bir kızken bu kadarını hayal ediyor muydunuz?
- Oyuncu olmayı küçüklüğümden beri isteyip hayalini kurardım. Evde kendi kendime senaryolar yazıp kostümler diker, sonra onları canlandırır, annemin telefonuna kaydederdim. Ama açıkçası bu kadar kısa sürede bu kadar çok iş yapmayı hayal etmiyordum

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Afra Saraçoğlu'ndan 'kendini seksi buluyor musun' sorusuna ilginç yanıt

Bu zorlu arenada rakiplerinizden sıyrılıp, sizi başrollere taşıyan ne oldu? Güzellik mi yetenek mi?
- Her zaman beni heyecanlandıran senaryoları ve oyunculuğumu geliştirecek işleri seçmeye çalıştım. Güzellik tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Kariyerimde doğru proje ve disiplin çok daha etkendi. Hepsi birleşince ortaya fark çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Hepsi bir bütün.

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Afra Saraçoğlu'ndan 'kendini seksi buluyor musun' sorusuna ilginç yanıt

Anneniz sosyal medyada Özcan Deniz’in yaptığı bir casting paylaşımını görüyor. Başvuruyorsunuz ve kariyeriniz başlıyor. Sizin kahramanınız anneniz mi?
- Evet ama sadece kariyerim için bunu söyleyemem. Hayata bakış açısını örnek aldığım ve yolunu izlediğim insandır annem.

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