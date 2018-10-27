Afra Saraçoğlu'ndan 'kendini seksi buluyor musun' sorusuna ilginç yanıt

İyi Oyun vizyona giriyor, yakında yeni diziniz Kardeş Çocukları başlıyor ve sırada Aşk Bu mu? isimli bir sinema filminiz daha var... Eskişehir’de üniversitede okuyan bir kızken bu kadarını hayal ediyor muydunuz?

- Oyuncu olmayı küçüklüğümden beri isteyip hayalini kurardım. Evde kendi kendime senaryolar yazıp kostümler diker, sonra onları canlandırır, annemin telefonuna kaydederdim. Ama açıkçası bu kadar kısa sürede bu kadar çok iş yapmayı hayal etmiyordum