Afganistan'da Taliban'la mücadele ediyordu çıplak pozlarıyla olay oldu!

6 yıllık askerlik hayatı boyunca Afganistan olmak üzere çeşitli görevlerde bulunan ABD ordusunun kadın askeri Hope Isabel Howard, model olmaya karar verince bir anda Instagram'ın gözdesi haline geldi.

Bir dönem Afganistan'da görev yapan ve daha sonra gazi olan kadın asker Hope Isabel Howard, Instagram'ın yeni fenomeni oldu. İnstagram'da 800 bini aşkın takipçisi bulunan Hope, yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Isabel'i takipçilerinin gözünde ilgi çekici kılan yalnızca paylaştığı cesur fotoğraflar değil onu asıl ilgi çekici kılan sıradışı hikayesi. Henüz 5 yaşındayken model olmak isteyen Isabel, yaşı ilerledikçe insanlara yardım edebileceği roller üstlenmek istedi. Twitter

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Lise eğitimini bitirdikten sonra ABD Ordusu'na katıldı ve savaş jeti teknisyeni oldu. Twitter

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