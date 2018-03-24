Adriana Lima'dan Metin Hara'ya büyük jest! İlk kez açıkladı

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Metin Hara, Habertürk TV'den Oylum Talu'ya konuk oldu. Hara programda Adriana Lima'nın kendisine yaptığı jesti de açıkladı.

Ünlü yazar, Adriana Lima ile olan ilişkisiyle alakalı olarak, "Çıkan bazı haberler üzüyor. Bir bakıyoruz Adriana ile ayrılıyoruz. Bir bakıyoruz Adriana hamile... Bir kez bile ayrılmadık, Adriana hamile de kalmadı. İlişkimizi basından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hara ayrıca, "Hukuken ve güvenlik adına öyle şeyler yaşadık ki... Bunları hiç paylaşmadık" ifadelerini kullanırken, "Evimize girildi. Kapılar zorlandı, arabalarımıza çarpıldı" dedi. İşte Metin Hara'nın o açıklamaları...

"ADRIANA, AMERİKA'DAN BENİ ALMAYA GELDİ"

Öte yandan Metin Hara sevgilisinin kendisine yaptığı bir jesti de açıkladı. Hara, "Ben Amerika'ya gidecektim, Adriana beni almak için Türkiye'ye geldi, onunla el ele uyuyalım diye" ifadelerini kullandı.

Amerika'da daha rahat olduklarını söyleyen Hara, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye'ye geldiğinde göz önünde pek olmak istemiyoruz. O yüzden Adriana genellikle otelde kalıyor.